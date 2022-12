Na 45 jaar zegt Bart van Hoof ‘zijn’ pomp vaarwel: ‘Het zal afkicken zijn, maar de druk is ervan af’

Bladelse actiegroep Jongeren In Nood gooit het bijltje erbij neer: ‘Teleurge­steld en boos, maar we hebben er veel van geleerd’

BLADEL - Diep teleurgesteld, ontgoocheld, boos. De leden van het Bladelse Jongeren In Nood (JIN) kunnen zo nog wel even doorgaan. Hun streven om mee te helpen naar betaalbare woonruimte voor hun doelgroep is op een mislukking uitgelopen. ,,We hebben er veel van geleerd.”

7 december