Na de flexcampus een nieuwe woonwijk voor Hapert: ‘Nee, we gaan die woningen niet per opbod verkopen’

Van Heugten realiseerde zijn campus in juli vorig jaar. In de 120 studio's is ruimte voor maximaal 240 arbeidsmigranten. Het gebouw staat aan de rand van Hapert. De Eerselse ondernemer vindt dat migranten recht hebben op een goede en betaalbare woonruimte. Door te werken met een systeem van beheerders ter plaatse is er geen overlast. Dat is een van de belangrijke redenen van het succes: Hapert heeft er geen last van. Aan de komst van de studio's ging een lang traject van overleg vooraf tussen ondernemer en vertegenwoordigers van het dorp.