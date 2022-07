Na dertig jaar lief en leed neemt huisarts Piet van de Sande afscheid van Oirschot

OIRSCHOT - Lief en leed, geboortes en overlijden, verdriet en grote dankbaarheid. Het kwam allemaal voorbij in de afgelopen dertig jaar dat Piet van de Sande huisarts was in Oirschot. Vrijdag neemt hij, mét zijn vrouw en assistente van het eerste uur Elly, afscheid van zijn patiënten, collega's en bekenden.

Bijna had niet Oirschot, maar Best van de kennis en kunde van de Van de Sandes kunnen genieten. ,,Ik solliciteerde daar in 1991, maar dat was kansloos", vertelt hij. ,,Honderd mannelijke sollicitanten en twee vrouwen. En dat wilden ze graag in Best, een vrouwelijke huisarts.”

Quote Het was het mooiste vak ter wereld Piet van de Sande, Huisarts in ruste

In Oirschot zagen ze hem graag komen echter. ,,Omdat we dan de avond-, nacht- en weekenddiensten met zijn vijven in plaats van met vieren konden verdelen. Maar ook omdat ik een eigen assistente, mijn vrouw Elly meebracht.”

Twee-eenheid

Daar zijn ze zelf, allebei nog steeds over te spreken. ,,We waren een twee-eenheid, hadden aan één woord van de ander voldoende om te weten wat er was.” Daar kwam later toch een assistente bij, toen Elly niet al het werk kon combineren met hun kinderen en huishouden. ,,Manita heeft ruim 22 uur voor ons gewerkt, met zijn drieën waren we wederom een hecht team dat alles wist en alle dossiers kende.”

Belangrijk, want daardoor kon Piet doen waar hij goed in was: ,,Aandacht besteden aan zijn patiënten", zegt Elly. ,,Hij had een hele goede band met de meeste, zo niet alle patiënten.”

Voorpret

Voor het vertrouwen dat patiënten in die jaren in hem hadden, is hij ‘dankbaar’. ,,Het was het mooiste vak ter wereld.” Waarom dan toch stoppen? ,,Het is een keer mooi geweest. Hopelijk is het ons gegeven om nog een paar jaar van het leven te genieten.” De e-bike en lange fietstochten lonken, zijn ogen stralen al van voorpret.

De afscheidsreceptie is op vrijdag 22 juli van 15.00 tot 18.00 uur in De Beurs in Oirschot. Een bijdrage voor Diabetes Onderzoek Nederland en Running Team Oirschot stellen Piet en Elly van de Sande op prijs.