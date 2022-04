Na drie jaar eindelijk weer lekker klimmen en springen bij Jong Nederland Reusel; ‘Het is nog nooit zo druk geweest’

,,Het is nog nooit zo druk geweest”, constateert mede-organisator Sjef van Beek met een tevreden blik om zich heen. ,,Elke Koningsdag houden we dit evenement hier, voor alle kinderen uit Reusel en omgeving. Maar door corona kon het in 2021 en 2020 niet doorgaan. Het lijkt wel alsof mensen die schade willen inhalen. En het is natuurlijk heel mooi weer.”

Volledig scherm Een van de uitdagende spelen: bierkratten stapelen, waarbij je zelf op de stapel staat. © DCI Media

Bierkratten stapelen

De meest bijzondere attractie: gezekerd aan een touw een steeds hogere dubbele stapel bierkratten bouwen - terwijl je er zelf bovenop staat. Evie uit Reusel is met haar 7 jaar nog te jong voor een biertje, maar Bavariakratten stapelen gaat haar goed af. Als ze uiteindelijk haar evenwicht verliest, zweeft ze lachend door de lucht. De vrijwilliger die haar al die tijd aan een touw - verbonden aan een hoogwerker - vasthield, laat haar voorzichtig weer ‘vieren’.

Quote Elke Koningsdag houden we dit evenement hier, voor alle kinderen uit Reusel en omgeving. Maar door corona kon het in 2021 en 2020 niet doorgaan Sjef van Beek, Jong Reusel Nederland

Corona gooide tweemaal roet in het eten

Ook de hoge klimwand van Jong Nederland Reusel is populair. De 8-jarige Loïs uit Reusel klimt - eveneens gezekerd aan een touw - helemaal naar boven. ,,Ze hebben me op één plek wel geholpen door me een stukje omhoog te hijsen”, bekent ze. ,,De vorige keer dat het hier te doen was, ging ze ook klimmen. Hoe lang is dat nou geleden? Drie jaar. Bij haar is het: Hoe enger hoe beter”, vertelt haar moeder lachend.

Het evenement is mogelijk dankzij subsidie van de gemeente en bijdragen van sponsoren. ,,En gelukkig kunnen we rekenen op de hulp van 50 vrijwilligers", zegt Van Beek. Terwijl hij bonnetjes uitdeelt voor de grabbelton en het schminken, mag hij tussendoor de complimenten van burgemeester Annemieke van de Ven ontvangen.

Een van de grootste afdelingen van Jong Nederland

Een deel van de opbrengst van de horeca vloeit deze Koningsdag terug naar Jong Nederland Reusel zelf. Ook belangrijk, want verspreid over de week organiseert die allerhande (buiten)activiteiten op de blokhut aan de Hulselsedijk. ,,Heel leuk om te doen", vertelt een van de begeleiders, Toine van den Hout. ,,Met 279 leden zijn we een van de grootste afdelingen van Jong Nederland.”

Volledig scherm De 7-jarige Evie bij het bierkrat stapelen. © nvt