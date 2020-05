Na proefjaar nu groen licht voor interventieteam acht Kempengemeenten

Van maart 2019 tot afgelopen maart is de samenwerking uitgeprobeerd. Op die manier is inzicht verkregen in de huisvesting van arbeidsmigranten, de aantallen gehuisveste werknemers en de werkgevers en inleners die zich met dat type werknemer bezighouden.

Alle overlast, maar vooral controle huisvesting arbeidsmigranten

Het KIT is opgetuigd nadat eerder was gebleken dat het Peelland Interventie Team (PIT) goede resultaten boekte in ingewikkelde en zware handhavingszaken. Alle mogelijke overlastsituaties en handhavingsproblemen in de Kempen kunnen worden aangepakt. Maar arbeidsmigranten en hun leefomstandigheden krijgen net als afgelopen jaar speciale aandacht van het KIT. Net als in Peelland verwachten de Kempengemeenten door de samenwerking ook meer signalen van ondermijnende criminaliteit te zien. Maar het aanpakken van ondermijning is geen doel op zich.