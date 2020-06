Naar coronateststraat in Eersel: ‘Ik wil anderen niet besmetten’

EERSEL - In een tent aan het Mortelveld in Eersel is een testlocatie ingericht voor mensen met gezondheidsklachten die lijken te wijzen op het coronavirus.

Iedereen met milde klachten kan er tussen 13.00 en 20.00 uur worden getest. Wée moet er vooraf online of telefonisch een afspraak worden gemaakt. Zekerheid, dat is wat de mensen die zich laten testen willen, zo blijkt.

De medewerkers van de GGD laten niets aan het toeval over en zijn bewapend met een spatmasker, veiligheidsschort en plastic handschoenen. ,,Dat ziet er vooralvoor kinderen intimiderend uit’’, zegt Saskia Vogel uit Best, die namens de GGD vandaag dienst doet als gastvrouw. Ze is bij de ingang het eerste aanspreekpunt en probeert mensen op hun gemak te stellen door te vertellen wat ze kunnen verwachten.

Staafje in keel en neus

,,Een staafje in de keel, en eentje in je neus, het valt allemaal reuze mee’’, zegt ze tegen Bianca Das uit Oerle. Das werkt in de zorg bij Severinus in Veldhoven en heeft wat waterige ogen en is neusverkouden. Bang dat ze het coronavirus onder de leden heeft, is ze niet. ,,Maar dat wil ik hoe dan ook uitsluiten. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik andere mensen zou besmetten.’’

Tom van Buul en Mariam van Berkum nemen namens de GGD om beurten tests af. De ‘swaps’ die zij verzamelen, worden in een genummerd buisje gestopt dat testvloeistof bevat. Een test in het laboratorium moet vervolgens uitsluitsel geven.

Goed te behappen

Van de grote drukte die er begin deze maand in Eindhoven was toen er voor het eerst een teststraat werd ingericht, is in Eersel geen sprake. ,,Sinds zaterdag testen we rond de tachtig mensen per dag’’, zegt Carmy Bronneberg van de afdeling communicatie van de GGD. ,,Dat valt goed te behappen.’’

Brett Maenen uit Valkenswaard zit in de auto en houdt een doekje tegen haar neus. ,,Ik heb last van een bloedneus, maar dat gebeurt wel vaker.’’ De Valkenswaardse is verkouden en heeft keelpijn. ,,Ik neem het zekere voor het onzekere en met een test weet je tenminste waar je aan toe bent’’, zegt ze. Ook Erik Simons uit Veldhoven rekent er niet op dat zijn klachten het gevolg zijn van het coronavirus. Sinds een week heeft hij last van verkoudheid, hoest veel en ook heeft hij het soms benauwd. ,,Ik ga niet van het ergste uit, het kan ook een griepje zijn. Ik wil deze week nog bij mijn vader op bezoek. Hij heeft hartklachten, en juist daarom wil ik risico’s uitsluiten.’’ Dat Simons tot de uitslag volgt de deur niet meer uit mag, neemt hij op de koop toe. ,,Ik werk in de ICT, dat kan makkelijk vanuit thuis.’’

Argusogen