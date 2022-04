Nachtwerk verzameld in kunstboek : Knegselnaar schildert het liefst als iedereen slaapt

KNEGSEL - Alleen van buitenaf is de oorspronkelijke garage nog in zijn originele vorm te herkennen. Maar vrij snel dat de nu 78-jarige Aart de Lange Pieterszoon (PZN) met zijn gezin in de jaren tachtig naar Knegsel verhuisde, werd het gebouwtje omgevormd tot atelier. Om in de nachtelijke uren zijn creativiteit los te laten.

Meer dan veertig jaar later luistert de Knegselnaar zijn jubileum op met een verzamelwerk waarin zestig van zijn meest recente symboliekschilderijen worden getoond en beschreven. Met ‘De Levenskunst van Aart de Lange PZN’ probeert de schilder zijn levensthema’s in kleur en vorm te vangen: stilte, verwondering en houvast. ,,Wat ben je zonder de ankers in je bestaan? Wat vind je belangrijk? Stel jezelf die vraag en laat je af en toe ook verwonderen door de schoonheid van de stilte. Wat hoor je dan als je ernaar luistert?,” legt De Lange PZN uit in zijn atelier, omringd door zijn werk.

Quote Dan is het heerlijk stil, het geeft me rust. Als tiener kon ik de slaap al niet vatten Aart de Lange Pieterszoon

De stilte blijkt ook een goede voedingsbodem om zijn gedachten om te zetten naar schilderijen. Elke dag begint hij rond 23.00 uur ’s avonds om niet voor 2 uur ’s nachts zijn penselen neer te leggen. ,,Dan is het heerlijk stil, het geeft me rust. Als tiener kon ik de slaap al niet vatten.”

Zijn nachtelijke bezigheden leidde tot een soort dubbelleven. Overdag was de creatieveling actief in topposities in de financiële sector en daarna het verzekeringswezen. Nadat iedereen naar bed ging, vertrok hij naar zijn atelier om zijn creativiteit de ruimte te geven. ,,Ik schilderde vooral voor mezelf. Totdat mijn baas destijds vroeg of ik nog hobby’s had. Ik vertelde over mijn schilderwerk. Hij bleek een kunstverzamelaar en mijn werk verraste hem. Het werd mijn eerste betalende klant.”

Laatbloeier exposeert pas na halve eeuw schilderen

De Lange PZN bleek in dat opzicht een laatbloeier. Hoewel hij al sinds zijn 21e schilderde, duurde het bijna vijftig jaar voordat zijn werk voor het eerst werd geëxposeerd. Op zijn 68e maakte hij onverwacht zijn debuut op een kunstbeurs in Amsterdam, vertelt hij lachend. ,,Daarna volgden exposities in binnen- en buitenland. Van Londen en Kopenhagen tot aan Parijs. Maar nu focus ik me op mijn eigen atelier. Ik vind het prettiger als ik mensen in mijn eigen omgeving kan vertellen over wat ik wil zeggen met mijn kunst. Met een goed glas wijn erbij hebben we daar dan ook alle tijd voor.”

Het symboliekwerk en het bijbehorende kunstboek zijn het hele jaar door op afspraak te bezichtigen in het atelier van De Lange PZN in Knegsel.