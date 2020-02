Nadenken over toekomst van de kerk in Knegsel

Dat is de uitkomst van een bijeenkomst waarin een initiatiefgroep van dorpsbewoners – onder leiding van een kernteam – heeft nagedacht over een nieuwe bestemming voor ‘hun’ Monulphus en Gondulphus-kerk. Vorig najaar maakte het bestuur van de Eerselse fusieparochie Samen Willibrordus bekend dat zij van plan was drie van haar zes kerken te sluiten: die in Knegsel, de Luciakerk in Steensel en de St. Jan Geboortekerk in Duizel. In Knegsel willen de bewoners graag meedenken over een toekomstige nieuwe functie van hun godshuis, pastorie en pastorietuin, aldus Jan Pasmans, kernteamlid. ,,De afgelopen periode hebben leden allerlei ideeën ingebracht. Wat duidelijk is: men wil hier liever geen appartementen in de kerk hebben. Het liefst zien we dat een deel van het gebouw als kapel kan worden ingezet, maar het is onduidelijk of dat juridisch mogelijk is.”