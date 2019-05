Nationale Molendag: ‘Dit is de mooiste plek van Vessem’

Elsom Open Air blijft groeien: feest in Reusel

21:25 REUSEL - Met de vierde Elsom open Air op het terrein van de Wilgenspot in Reusel, ging daar ook het vierde podium open. De groei van het festival begint het lokale niveau te ontstijgen, ook al is de fietsenstalling nog het best gevuld met veel Kempische muziekliefhebbers.