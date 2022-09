Natuur, bewegen en muziek komen samen tijdens boswandeling in Hooge Mierde

HOOGE MIERDE - Muziek als uitgangspunt, in combinatie met een boswandeling en een verteller over het natuurgebied. In Hooge Mierde gaan ze zondag kijken hoe muziek in het bos gaat klinken, tijdens de Krek Wak Wou Boswandeling.

Het idee komt van Thea en Hans Wouters uit Hooge Mierde. Bij de zuiderburen deden zij inspiratie op. In Nederland schijnt een wandeltocht opgeluisterd met muziek vrij onbekend te zijn. ,,Wij kiezen voor een wandelroute op landgoed De Utrecht. De start is bij Boscafé Krek Wak Wou in Hooge Mierde”, vertelt mede- initiatiefnemer Wotje Van den Borne (69) uit Hooge Mierde.

Tijdens de boswandeling van ruim acht kilometer wordt de wandelaar vermaakt door vier muzikale verrassingen en een verteller. Van den Borne zelf draagt ook een muzikaal steentje bij met banjo, gitaar en zang. Hij laat over de verdere muzikale invulling niets meer los, het moet immers een verrassing zijn.

Geen hoog kostenplaatje

De muzikanten en verteller dragen belangeloos hun steentje bij. Het kostenplaatje is laag, dit in tegenstelling tot het festival Folk’oren in Hooge Mierde, waarvan drie jaar geleden in 2016 het doek viel. Het evenement bleek te kostnaar. ,,Jammer, dat wel”, vindt Van den Borne nog altijd. ,,Het was een mooi intiem festivalletje. Hopelijk is de muzikale boswandeling voor herhaling vatbaar en wel een lang leven beschoren.”

Al langer speelden de Hooge Mierdenaren met dit idee, en na de coronatijd pakt Van de Borne dan eindelijk de koe bij de horens, samen met Margon Buijlinckx en Hans Wouters. Joep, eigenaar van Krek Wak Wou, reageerde enthousiast op het plan, verleende alle medewerking en ging gelijk met posters aan de slag.

Hopen op goed weer en mooie opkomst

Van den Borne: ,,Wij doen het puur voor het plezier. De opbrengst zal vast geen zoden aan de dijk zetten, maar als wij er volgend jaar mee kunnen opstarten, zijn wij al tevreden.”

Aan voorinschrijving wordt niet gedaan. Ze zien wel wat erop afkomt. Maar hopen natuurlijk op een grote opkomst en ook dat de weersgoden goed gezind zijn.

Van den Borne is zeer benieuwd hoe de muziek in het bos klinkt. ,,Dat is natuurlijk een hele andere entourage dan binnen in een zaaltje. Het is al bij al een uniek gebeuren. Bij een straatfestival komen de acteurs en muzikanten naar je toe, in dit geval nemen de mensen de moeite om naar de muzikanten toe te gaan. Het is een combi van natuur, bewegen en muziek. Hoe mooi wil je het hebben.”

Op zondag 25 september is het inschrijven van 9.00 tot 10.00 uur bij Boscafé Krek Wak Wou, waar ook het eindpunt is. Inschrijfgeld is 7,50 euro, inclusief consumptie.