Natuurbrand bij Lage Mierde

Onderzoek bevestigt: Fatah uit Bergeijk zat bij terreurbe­we­ging

16:44 BERGEIJK - De Syriër Fatah al H., die in Nederland samen met zijn broer Aziz vastzit op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie, is in 2013 in Syrië gezien terwijl hij arrestanten vervoerde naar een gevangenis van de terreurbeweging Jabhat al-Nusra. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant rondom de dam waarop deze gevangenis was gevestigd, in de Syrische provincie Raqqa.