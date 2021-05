DEN HAAG/LUYKSGESTEL - Zolang natuurclubs de bouw van een nieuwe pluimveestal tegenhouden kan de 26-jarige Luyksgestelse agrariër Bart Vosters niets doen aan de verbetering van zijn dierenwelzijn, zei hij maandag bij de Raad van State in Den Haag. Vosters wil dan ook dat de voorzieningenrechter het schorsingsverzoek tegen het bestemmingsplan Vlieterdijk afwijst zodat hij bij de gemeente Bergeijk een vergunning kan aanvragen en de schop de grond in kan.

Het bestemmingsplan wordt aangevochten door Groen Kempenland, Milieuvereniging Bladel en de Brabantse Milieufederatie. Hun juridisch adviseur Anton van Hoof heeft het bestemmingsplan tot op de millimeter bekeken. Zijn conclusie is dat het plan in strijd is met de provinciale omgevingsverordening. ,,De gemeenteraad had het nooit mogen vaststellen”, vindt Van Hoof.

Quote Als de nieuwe stal niet doorgaat moeten we verder met de traditione­le stal Bart Vosters

Vosters is er al negen jaar over bezig. Hij wil het pluimvee- en melkveebedrijf van zijn ouders overnemen. Investeringen in nieuwe stalruimte zijn dan nodig. ,,We blijven 105.000 kippen houden, ze krijgen met de nieuwe stal alleen meer ruimte’’. Vosters zegt dat hij met zijn bedrijf niet kan achterblijven bij de vraag van slachterijen en grootwinkelbedrijven naar scharrelkippen. Sinds drie jaar gebruikt hij geen antibiotica meer op zijn bedrijf. ,,Maar als de nieuwe stal niet doorgaat moeten we verder met de traditionele stal”, zei hij.

De negen jaar vertraging is ontstaan door bezwarenprocedures. In die periode zijn ook de spelregels veranderd door de overheid en door rechterlijke uitspraken waarvan de PAS-uitspraak van de Raad van State van mei 2019 de meest ingrijpende is. ,,Bizar wat er de afgelopen negen jaar voor de agrarische sector is veranderd’’, zei een woordvoerder van de gemeente Bergeijk.

Bezwaren vooral juridisch

De bezwaren van de tegenstanders tegen het bestemmingsplan blijken vooral juridisch te zijn. Van Hoof zegt dat de gemeente de begrippen bouwvlak en bouwperceel door elkaar heeft gehaald. ,,Het bouwperceel mag volgens de provinciale verordening niet groter zijn anderhalve hectare. Maar in het bestemmingsplan heeft het bouwvlak al die omvang waardoor het bouwperceel automatisch te groot is”, aldus Van Hoof.

Een ander bezwaar betreft het stalderingsbewijs. Vosters heeft zo’n bewijs nodig om zijn staloppervlak te kunnen vergroten. De bewijzen moet hij aankopen van andere bedrijven die stalruimte afbreken. Volgens Van Hoof moet in het bestemmingsplan staan dat stalderingsbewijzen afkomstig zijn van bedrijven die langer dan drie jaar hebben gedraaid. Ook de ammoniakberekening van de gemeente zou niet kloppen. Daar moet de Raad van State naar kijken. Volgens de gemeente is de berekening juist. ,,Het is niet de bedoeling dat de uitstoot op Natura 2000 gebied toeneemt”. Uitspraak volgt over enkele weken.