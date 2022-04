Natuurvereniging viert jubileum: ‘De zorgen in de maatschappij over natuur en milieu zijn ook onze zorgen’

,,Er is in die 26 jaar erg veel veranderd, maar onze drijfveer is nog steeds hetzelfde,” zegt Reuselnaar Piet Peijs (60). Hij stond aan de wieg van de natuurvereniging en is er nog steeds dagelijks mee bezig. ,,In 1996 maakten we ons druk om de kievietsnesten die door de boeren weggemaaid werden, maar toen we onze vereniging oprichtten en verder keken bleek er veel meer aan de hand te zijn.”

,,Die samenwerking met de boeren is wel een bijzondere,” vult Karel Gevers (67) aan. Samen met Piet vormt hij het duo dat al 26 jaar ononderbroken de kar trekt bij de natuurvereniging.

,Maar we hoeven het nu niet meer alleen te doen,” stelt Karel – voor vrienden Krul – vast. ,,Voor elke taak hebben we een werkgroep en de 84 leden werken allen erg zelfstandig aan hun toebedeelde taak. Of je nu in het najaar de uilenkasten naloopt of het onderhoud aan de 75 poelen uitvoert, alles wat gedaan wordt is even waardevol.”

Quote Ik verwacht niet dat er een moment komt dat het klaar is

,,Maar de zorgen in de maatschappij over natuur en milieu zijn natuurlijk ook onze zorgen,” vult Peijs aan. Twee jaar terug werd hij nog onderscheiden voor al zijn werk voor deze vereniging en hij gaat er nog steeds vol voor.

,,Ik verwacht ook niet dat er een moment komt dat het klaar is,” zegt hij. ,,Erger nog, de problemen worden alsmaar groter. Vijfentwintig jaar terug waren de kievieten bedreigd, nu geldt dat voor bijna alle weidevogels. Ook al hebben we mooie successen geboekt, zoals met onze bijdrage aan natuurherstel zoals bij het Beleven, een van de grootste problemen is de boerenakker. Daar is sprake van een groene woestijn waar geen kruiden groeien en waar elk sprietje onkruid wordt verwijderd. Goed voor de boer die veel wil produceren, maar funest voor de vogels die er proberen te overleven.”

,Maar stilzitten is nooit een optie,” zegt Gevers, nu secretaris en penningmeester. Hij investeerde veel in het overleg met de boeren en kreeg ook begrip voor hun kant van het verhaal. ,,Die boer krijgt nagenoeg hetzelfde per liter melk betaald als vijftig jaar terug,” stelt hij vast. ,,Vergelijk dat eens met de benzine of producten in de supermarkt. Daardoor moeten de boeren alles uit de kast halen om toch nog marge over te houden waardoor ze geen kruidig grasland aan kunnen leggen, maar wel een akker die veel eiwit oplevert.”

De vereniging organiseert op 15 mei een open dag bij de Hollandershoeve in Reusel aan de Turnhoutseweg 46B. Er is die dag ook een speciale wandel- en fietsroute langs de diverse projecten van de vereniging.