NCM-directeur Jan Roefs uit Middelbeers: ‘In mestdebat niemand gebaat bij patstelling’

Een van de doelen van het dit jaar opgerichte Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM) is het geven van onafhankelijke, objectieve informatie over mestverwerking. In het huidige tijdsgewricht is dat niet gemakkelijk. De principiële tegenstanders hebben hun hakken stevig in het zand gezet en zien in ‘minder dieren’ de enige fundamentele oplossing voor het mestoverschot. Toen onlangs het nieuws naar buiten kwam dat gemeenten en provincies in Brabant de handen ineen slaan op zoek naar de kansen van mestverwerking, regende het direct kritische en venijnige reacties uit die hoek.