Nederlandse kapsalontoeristen moeten op hun beurt wachten in België

Waar Nederlandse kappers voorlopig de deuren gesloten moeten houden, ontwaken hun Belgische collega’s vandaag na ruim drie maanden uit hun gedwongen winterslaap. Veel kapsalons in grensplaatsen als Arendonk, Lommel, Achel en Hamont zijn de komende weken volgeboekt. Vaste klanten krijgen voorrang bij een knip- of verfbeurt. Ook die uit Nederland. Zo blijkt uit een rondgang.

Straatbeeld

In het afgelopen najaar was er even sprake van een omgekeerde beweging. ,,Toen zagen we hier in het straatbeeld ook mensen met frisse kapsels”, zegt kapper Franky Bormans uit Achel. Zijn telefoon stond de afgelopen dagen roodgloeiend. ,,De komende drie weken zit mijn agenda overvol met vaste klanten. Die heb ik ook veel in Nederland. Vaak combineren ze bezoek aan de kapper met een tankbeurt.”