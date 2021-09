Nederlandstalige chansons op Woord en Worstenbrood

Tennet mag van rechter in Oirschot beginnen met ondergrond­se stroomka­bel

27 augustus DEN HAAG/OIRSCHOT - Netbeheerder Tennet mag in Oirschot beginnen met de aanleg van een ondergrondse 150 kilovolt stroomkabel die onder meer komt te liggen in natuurgebied het Groene Woud. Dit besliste de voorzieningenrechter van de Raad van State vrijdag. Voor de aanlegwerkzaamheden heeft Tennet geen vergunning nodig, zodat de schop meteen de grond in kan.