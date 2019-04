Negatief imago voor Eindhoven Airport in Eersel

De ondervraagden - allen inwoners van de gemeente Eersel - zijn verdeeld over de vraag of die overlast acceptabel is: de helft is het hier mee eens, de andere helft is het daarmee oneens. 31% zegt gezondheidsproblemen te ervaren door de nabijheid van de luchthaven. Respondenten uit Wintelre, Duizel en Knegsel zeggen vaker last te hebben van de Airport-geluiden. Dit komt overeen met het hoge aantal klachten over de Eindhovense luchthaven (ingediend via een digitaal klachtenformulier, red.) dat met name van Wintelrenaren afkomstig is.