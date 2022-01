Negen parkeerplaatsen voor maximaal veertig bezoekers van Vessems cursuscentrum: ‘Groot deel zal wel op de fiets komen’

Boekhouder die miljoenen verduister­de bij KempenPlus wist door telefoon­tje van undercover­agent al dat hij was betrapt

BLADEL - De boekhouder die bij sociale werkplaats KempenPlus in Bladel miljoenen verduisterde, wist al een maand voor zijn arrestatie dat hij was betrapt. Een undercoveragent die zich presenteerde als bankmedewerker belde de man op zijn kantoortelefoon en vertelde dat was ontdekt dat er in totaal 4,5 miljoen euro was weggesluisd.

23 januari