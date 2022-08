Negentig Nederlandse militairen van 13 Lichte Brigade gaan Oekraïners in VK trainen

Zomer­school biedt Eerselse senioren informa­tief vertier in stille periode

EERSEL - Eerselse senioren kunnen deze zomervakantie elke week weer deelnemen aan een uitstapje georganiseerd door de KBO. Dinsdag werd Tabloo in Dessel in België bezocht, het gloednieuwe bezoekerscentrum over radioactiviteit, beheer van radioactief afval en onderzoek naar nucleaire toepassingen.

18 augustus