Netersel viert dit jaar dat het acht eeuwen bestaat

NETERSEL - Netersel viert dit jaar het 800 jarig bestaan van het dorp. Ze maken daar in Netersel een mooi feest van, maar de Neterselnaren houden er rekening mee dat hun dorp heel wat ouder is dan 800 jaar.

,,In ieder geval is die leeftijd van acht eeuwen voor honderd procent te bewijzen en daar gaat het nu even om", zegt Corien Snijder met een glimlach.

Snijder is mede-organisator en mede-initiatiefnemer van de feestelijkheden rond het 800-jarige Netersel. Het dorp wordt voor de eerste keer vernoemd in 1219 in een oorkonde van de abdij van Averbode, tegenwoordig in België, maar destijds deel van het hertogdom Brabant, net als Netersel.

Molen

Maar dat is niet alles. ,,In dat stuk worden een vader en zoon genoemd die een molen hebben in Netersel en betalen voor de rechten om die te mogen gebruiken. Je kunt je best afvragen hoe lang die molen er al stond vóór 1219.”

En dan nog iets. Bij opgravingen aan de Hoeve in Netersel zijn de resten gevonden van een stenen huis met een slotgracht er omheen. ,,Die muur dateert van de dertiende eeuw", zegt Snijder. ,,Een stenen huis was in die tijd iets heel bijzonders. Waarschijnlijk hebben er daarvoor nog houten huizen gestaan.” Over het algemeen wordt aangenomen dat het eerste Netersel ergens rond 800 à 900 is ontstaan.

Anneke de Krant

Enkele tientallen Neterselnaren dragen ertoe bij er een feestjaar van te maken. Vijf man doen de coördinatie, zes zitten er in de geschiedeniscommissie en tien dragen bij aan de feestcommissie. Anneke van der Heijden, een rasechte Neterselse, doet ook mee. In het dorp is ze heel wat beter bekend als ‘Anneke de Krant’, omdat ze 32 jaar het ED bezorgde. Haar ouders zijn de eersten die getrouwd zijn in de ‘nieuwe’ Neterselse kerk van 1932.

Die kerk heeft er niet lang gestaan. ,,In de oorlog is er hier zwaar gevochten", legt ze uit. ,,Van de kerk bleef niets over. Er zijn zeven huizen afgebrand. De kerk die er nu staat, is van 1953.”

Netersel telt 922 inwoners. ,,Het is een klein dorp waar mensen elkaar groeten en helpen als dat uitkomt", vertelt Anneke de Krant. ,,Daarom is het een fijn dorp om in te wonen.”

Neterselse bedrijven

Het hoogtepunt van het feestjaar is in het weekeinde van 22 en 23 juni. Het programma daarvoor is in de maak. Er zit in ieder geval een presentatie in van Neterselse bedrijven. ,,Dat zijn er een stuk of vijftig", zegt Snijder. Voor de feestavond is ‘heel Netersel’ welkom en al wie iets met het dorp heeft.

Culturele activiteiten zijn er ook. Er komen drie historische lezingen, waarvan de eerste al komende zondag. Die middag gaat het over ‘kerk en hoeve'. De tweede is op zondagmiddag 14 april met als thema ’straat- en akkernamen'. De derde tot slot is op zondag 22 september. Het onderwerp dan is ‘gebruiken en tradities'. De drie lezingen zijn in gemeenschapshuis De Poel, aanvang 14.00 uur.