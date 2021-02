Niels Jansen uit de Weebosch fietst de wereld rond. ‘Reizen wordt pas echt zonder snelle vervoersmiddelen’

Maar al meteen aan het begin van zijn reis dreigde de corona-uitbraak in Europa zijn droomreis in de wielen te rijden. Jansen was net in Hamburg aangekomen met de fiets toen de grenzen van Denemarken per direct sloten. Dit zou zijn eerstvolgende bestemming worden. Van daaruit wilde hij de ferry naar IJsland nemen. “Die ferry-oversteek was het enige geplande stukje van mijn reis. Al mijn plannen leken in het water te vallen. Ik moest ineens kiezen, of ik keer terug naar huis, of ik ga door.”

Prachtige fjorden

Zonder twijfelen koos Jansen voor het laatste. Hij reisde door naar Zweden, waar hij dagen door de sneeuw fietste. “De natuur in Zweden is uitgestrekt en rustgevend. De binnenlanden van Zweden behoren tot de dunst bevolkte gebieden in Europa en je kunt er urenlang fietsen zonder iemand tegen te komen.”

Half juni passeert Jansen de grens met Noorwegen. Hij doorkruist het land langs prachtige fjorden en valleien en komt op 15 juli aan op de Noordkaap. ‘Om twee uur ‘s nachts arriveerde ik. Het was een onbeschrijflijk gevoel om onder de middernachtzon, door het toendralandschap naar het meest noordelijke puntje van Europa te fietsen. Ik kon het bijna niet geloven, ik had het gehaald.’

‘Weinig last van Covid-19'

Vanaf de Noordkaap vervolgt hij zijn route via Finland naar de Baltische Staten en Polen richting Slowakije. ‘Ik wilde weer terug naar de bergen, daar voel ik me klein en kom ik volledig tot rust. Ook vind je daar de mooiste kampeerplekjes met prachtige uitzichten vanuit je tentje.’ Als er geen kampeerplek is slaapt Jansen bij mensen die een slaapplaats aanbieden via een online community voor fietsende reizigers. “Dat gaat allemaal voorspoedig.”

Gek genoeg ondervindt hij weinig last van de Covid-19-pandemie. “Als je kampeert en veel buiten in de natuur bent krijg je er weinig van mee. Je leeft in het moment en hebt weinig nodig. Laatst was mijn bagagerek afgebroken. Het klinkt gek, maar dat wordt dan ineens het grootste probleem van de wereld, met 40 kilo aan bagage.”

Niels Jansen fietst van de Noordkaap naar Zuid-Afrika. © Niels Jansen

Zeilreis

Via Turkije is hij inmiddels in Egypte aangekomen, waar hij via een tweeweekse zeilreis naar toe is gevaren met twee andere fietsers. Een plan heeft hij niet. Hij houdt het nieuws in de gaten en past zijn route daar op aan. Het enige wat hij hoopt is nog door Zuid-Afrika te fietsen.

Voor Jansen is het gissen hoe hij zijn moederland gaat aantreffen als hij straks weer naar huis gaat. Van de hele coronacrisis in Nederland kreeg hij weinig mee. “Ik heb geen idee hoe de situatie in Nederland is geweest.”

‘Reis belangrijker dan bestemming’

Maar aan terugkomen denkt Jansen voorlopig nog niet. Inmiddels is hij weer op zijn fiets gestapt op weg naar Caïro, om daarna langs de Nijl richting Ethiopië te fietsen. “Ik hou van deze manier van reizen, zonder snelle vervoersmiddelen. Ik wil met deze expeditie laten zien dat je ook op een langzame manier heel ver kunt komen. Het maakt de reis belangrijker dan de bestemming. Ik heb ook geleerd: met een flexibele instelling en doorzettingsvermogen kun je tot bijzondere dingen in staat zijn, zelfs in 2021.”

Volg het reisverslag van Niels via: cyclingaroundtheplanet.com

Instagram: @cycling_around_the_planet

Youtube: cycling around the planet