Niet bedreigd, wel gewaarschuwd

,,Ik ben op een foodtruck-achtig festival op de basisschool in Luyskgestel”, verklaart Sonja Wagemans (43) gistermorgen de gezellig klinkende achtergrondgeluiden aan de andere kant van de lijn. Ze trok zich donderdagavond tijdelijk terug uit de Bergeijkse politiek en liet de burgemeester haar verklaring voorlezen. Die sloeg in de raadszaal in als een bom: een raadslid slachtoffer van bedreiging of intimidatie, dat is nogal wat.