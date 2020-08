Niet meer tegen elkaar strijden, maar samen: korfbalfusie

Politie niet te spreken over beledigin­gen na inbeslagna­me scooters in Bergeijk: ‘Opsporen en strafrech­te­lijk vervolgen’

28 augustus BERGEIJK - De politie Bergeijk is niet te spreken over de manier waarop zij via Social Media benaderd is nadat er scooters in beslag zijn genomen van overlastgevende jongeren. ‘Zij die beledigingen geuit hebben in onze richting zullen wij trachten op te sporen en strafrechtelijk te vervolgen’, is te lezen op Instagram.