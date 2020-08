Niet voor watjes, het maisdoolhof in Reusel

REUSEL - Linksaf? Rechtsaf? In het doolhof achter de Hollandershoeve in Reusel zijn bezoekers gauw een uurtje zoet.

Op een perceel mais van zo’n twee hectare, net achter de Hollandershoeve in Reusel, is een supergroot maisdoolhof aangelegd. De aanwijzing dat je meer dan een uur nodig hebt om de uitgang te bereiken, blijkt op zijn plaats. Initiatiefnemer Gertjan Lavrijsen ziet het vooral als familie-uitje.

Bij de ingang hoor je de varkens nog knorren en de herten kijken je verwonderd na, als je via de ingang het maisdoolhof ingaat. Al meteen komen er twee opties: ga je links of ga je rechtsaf. Pas na ruim honderd meter blijkt het de verkeerde keuze en moeten de lopers terug. Zo gaat het nog een tiental keren.

Tweede keer

,,Dit jaar hebben we het doolhof voor de tweede keer en we hebben de route nu geheel digitaal vastgelegd”, legt Gertjan Lavrijsen uit. De eigenaar van de Hollandershoeve trekt voor de organisatie samen op met zijn zus Betty, die vanuit kinderopvang de Beestenboel de inschrijvingen en de opdrachten coördineert.

,,Het ontwerpen begint al ruim voordat er gezaaid wordt”, legt hij verder uit. ,,We zaaien de mais dubbel en pas als deze opkomt, worden de paden uitgezet en de route uitgefreesd. Als de mais twee maanden later manshoog is gaan we los, dit jaar was dat op 10 juli.”

Avondtraining hardlopers

De Dorpslopers uit Hooge Mierde hebben de doolhof eenmalig opgenomen in hun avondtraining en in kleine groepjes duiken ze het doolhof in, op zoek naar de uitgang.

,,De eerste keer met de wandelaars deden we er ruim een uur over”, zegt Leo van Avendonk van de Dorpslopers. Als hij daarna de hardlopers instrueert, verwacht hij dat het sneller kan gaan en dat gebeurt ook. De snelste groep komt al na een half uur de uitgang uit. ,,Het was toch nog even flink zoeken en we hadden het voordeel dat we in een groepje samen konden werken”, zegt Jeffry Lavrijsen.

Maar de hardloper en zijn maten blijken ver voor te liggen op de rest, andere hardlopers hebben het hele uur nodig.

Voor de kinderen staan er in het doolhof op diverse punten leuke natuuropdrachten klaar, waar prijzen mee te winnen zijn. De route is toegankelijk vanaf vier jaar, voor vier euro per kind. Tot twaalf jaar wordt begeleiding geadviseerd.

Gewoon veevoer

Het Reuselse maisdoolhof is te vinden achter de Hollandershoeve aan de Turnhoutseweg 46 B, waar aangemeld kan worden voor de start. Het doolhof blijft nog tot begin oktober van dit jaar toegankelijk, daarna komen de kneuzers en wordt de mais weer gewoon veevoer.