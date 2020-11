Niets is ‘Super WP’ uit Vessem te gek om zijn koopwaar aan te prijzen

VESSEM - Zeker tachtig uur per week is Willem-Pieter Henst (53) druk met zijn dorpswinkel. Samen met echtgenote Jaan (53) is hij het gezicht van Super Service Henst in Vessem.

Zaklopend door zijn winkel. Met een soldatenhelm op zijn hoofd, tijgerend een speciaalbiertje aanprijzen. Niets is Willem-Pieter Henst te gek om zijn koopwaar aan te prijzen. De filmpjes op de Facebookpagina van de winkel worden door duizenden mensen bekeken. Op 22 oktober 2010, de verjaardag van Henst, ging de deur van zijn toenmalige supermarkt Super de Boer voorgoed op slot. ,,Super de Boer was verkocht aan C1000 en daarvan zat in Vessem al een vestiging. We moesten dus iets anders gaan doen.”

Op de plek waar zijn ouders in 1966 begonnen met een supermarkt, werden de levensmiddelen vervangen door onder meer huishoudelijke artikelen en speelgoed. ,,Het postkantoor en de slijterij die we toen al hadden, konden we behouden. Inmiddels verkopen we ook fournituren, wenskaarten en cadeau-artikelen.” De klandizie komt uit Vessem en alle omliggende dorpen. ,,We hebben een beetje een regiofunctie en de gunfactor is hier gelukkig hoog.”

Meer enthousiasme

In 2018 startte Henst met het maken van korte filmpjes. ,,Het idee kwam van een ondernemer uit Moergestel. Die maakte ook filmpjes en dat werkte goed. Ik ben ook begonnen, maar doe het met meer enthousiasme.”

Het eerste filmpje maakte hij voor Sinterklaas. Daarin prijst hij een F1 speelgoedauto aan. Samen met Jaan bedenkt hij steeds een nieuw onderwerp. ,,Met haar telefoon filmt ze mij. We nemen altijd maar één keer op. Ik schrijf geen tekst uit, het moet spontaan. Zit er een blooper in, dan blijft die erin zitten.”

Afgelopen nazomer was op Facebook te zien hoe hij een metershoge opblaasbare lama aanprees. ,,Die stond in de winkel en kreeg ik met geen mogelijkheid meer terug in het doosje. Dus het beest moest met korting de deur uit.”

Hilarisch is ook de clip die Wintelrenaar Eric Jansen in juli van Henst maakte. Op muziek prijst Henst, roze cowboyhoed op het hoofd, doosjes met Flügel aan.

Inmiddels is hij zo’n honderd filmpjes verder en blijft zijn acteertalent niet onopgemerkt. Super WP, zoals Henst zich in de filmpjes noemt, ontvangt zelfs aanvragen van anderen die een filmpje willen met hem.