Nieuw archeologisch onderzoek De Donk uitgevoerd: weg vrij voor bouw woningen in Vessem

Lot Ves­tia-woningen Bergeijk nog onzeker

18:26 BERGEIJK/DEN HAAG - Blijven de 446 huizen van corporatie Vestia in Bergeijk ook in de toekomst beschikbaar als sociale huurwoningen? Om die vraag draait het nu de verkoop van die huizen aan de Valkenswaardse corporatie Woningbelang nog steeds niet rond is.