Nieuw bestuur Oktober Bladel

BLADEL Jessica Vogel en Marion van Zoom vormen vanaf 1 juli samen het bestuur van ouderenzorginstelling Oktober in Bladel, met vestigingen in de Kempen, Veldhoven en Waalre.

Vogel begon als verpleegkundige en deed aanvullende opleidingen in de orthopedagogiek en bedrijfswetenschappen. Zij vervult sinds 2011 bij het Radboud UMC in Nijmegen diverse leidinggevende functies. Zij is nu lid van de centrumleiding van het Amalia kinderziekenhuis, onderdeel van het Radboud.

Van Zoom is bedrijfskundige. Zij is sinds 2015 directeur Ouderenzorg bij Ananz, een onderdeel van de St. Anna Zorggroep in Geldrop. Daarvoor werkte zij ziekenhuis Bernhoven in Uden.

Antoinette Knoet - Michels, voorzitter Raad van Toezicht is blij met de benoemingen. .,Met de komst van Jessica en Marion halen we zeer veel ervaring met veranderingsprocessen in de zorg en de bedrijfsvoering binnen. Zij vullen elkaar in kennis en kunde goed aan. Wij kijken er naar uit om met hen te gaan samenwerken.”