Nieuw bestuur voor Skôn Orre Gat: ‘Carnaval is een te mooi feest om verloren te laten gaan’

,,Maar het is de bedoeling om het centrum van Oirschot bij het volgende carnaval weer bruisend te krijgen”, zegt voormalig Stadsprins Tim van de Wal.

Het grote carnavalshart van Van de Wal drijft hem ertoe om het zottenfeest in het dorp levend te houden. Onder andere met voormalig Adjudant Robin van Overdijk probeerde hij de afgelopen drie jaar het Oirschotse carnaval nieuw leven in te blazen.

Van de Wal: ,,Carnaval is een te mooi feest om verloren te laten gaan. Als kind al was ik betrokken bij de jeugdraad en later bouwde ik samen met vrienden carnavalswagens voor de optocht. Zo’n mooie tijd, die ik ook wil meegeven aan onze kinderen. Maar dan moeten we wel wat doen.”

Quote Doel van de stichting is het toekomstbe­sten­dig maken van carnaval in Oirschot Tim van de Wal, Stadsprins

Van de Wal en Van Overdijk stapten in het bestuur van stichting Skôn Orre Gat. Daar moest wel wat veranderd worden, vonden ze. De wirwar van bestuursleden, stichting en carnavalsvereniging is uit elkaar gehaald. Van de Wal: ,,Je had stichting Skôn Orre Gat maar ook carnavalsvereniging Skôn Orre Gat. Sommigen leden zaten zowel in het bestuur van het ene als van het andere. En de stichtingsvoorzitter zou stoppen met zijn taak. Robin en ik zijn op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Doel van de stichting is het toekomstbestendig maken van carnaval in Oirschot en een aanspreekpunt zijn voor iedereen die iets wil betekenen voor het carnaval in Oirschot.”

Uiteindelijk sloten Frank van Genechten (cv De Broemies) en Mark Notten (As ‘t zoo moet!) aan. Jos van Heesch, Hanny Welvaarts en Bart Vogels blijven bestuurslid bij de stichting en ook Max Adriaansen uitbater van sportcentrum De Kemmer, is in het bestuur gestapt.

Enquête onder honderd jonge mensen

De stichting heeft afgelopen september een enquête gehouden onder honderd jonge mensen tussen 18 en 30 jaar oud. Daaruit bleek onder meer dat zij de zaterdagmiddag en carnavalsmaandag saai vonden. En de jongeren onder de 20 jaar vertrekken naar andere dorpen met meer vertier.

Quote We hebben duidelijk gesteld dat wij niet de vervanger willen zijn van de horeca Tim van de Wal, Stadsprins

Vanaf november is de stichting veelvuldig met de horeca in gesprek geweest. Van de Wal: ,,Iedere week kwamen we bijeen, welke plannen kunnen we maken, wat is er weer mogelijk? We hebben duidelijk gesteld dat wij niet de vervanger willen zijn van de horeca. Slim samenwerken om ook kosten te delen, met bijvoorbeeld een tent op de markt, voor onder andere kindercarnaval en de Bonte Avonden. Het centrum willen we met een normale carnaval weer bruisend krijgen.”

Carnavalstheater

Dat is toekomstmuziek, nu eerst het Carnavalstheater. Drie shows worden er aangeboden, waarbij men zittend aan tafel kan genieten van eten, drinken en een liveshow met DJ en lokale artiesten. Op zaterdag 26 februari kan dat twee keer, van 10.00-15.00 uur en van 17.00-22.00 uur. Zondag is de show van 13.00-20.00 uur. Per keer is er ruimte voor zo’n 550 mensen, alles is op 1,5 meter afstand ingericht. Voor de kinderen is er een aparte ruimte gereserveerd, met springkussens en ander vermaak.

Info: zie www.hetcarnavalstheater.nl