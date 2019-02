Nieuw elan voor Bladelse carnavalsoptocht

Het is één van de antwoorden op de vraag die regionaal leeft. Hoe houden we carnaval in de dorpen levend? De Muggezifters in Bladel proberen een antwoord te geven met een optocht nieuwe stijl en een feesttent op de Markt. De zittingsavond in revuevorm kreeg al een positieve respons. Vorst Stefan Veroude: ,,We hebben echt alles tegen het licht gehouden. Wat wil het publiek? Dat was de kernvraag. Daar organiseren we het voor. Niet voor onszelf.”