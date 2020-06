Nieuw elan voor oude café Vingerhoeds in Oirschot

video OM noemt Romabende die enkel bejaarden overviel ‘laf en intens gemeen’, forse celstraf­fen geëist

12 juni DEN BOSCH - Een duidelijk signaal naar buitenlandse boeven: in Nederland moet je niet zijn. Dat is de boodschap die het Openbaar Ministerie wil meegeven met strafeisen van 9,5 jaar, 72 maanden en 38 maanden voor drie Roemeense jongeren die ‘vrijwel dagelijks’ bejaarden overvielen bij pinautomaten in voornamelijk Zuid-Oost Brabant. Het woord is nu aan de advocaten