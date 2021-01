‘Nieuw hek in de Beerse natuur is ook onterecht vergund’

Dat hekwerk, 600 meter lang en gebouwd op natuurgrond, werd deze zomer opgericht, nadat de gemeente er al in 2018 een vergunning voor verleend had. Die vergunning was onterecht, vindt WNL, en stapte naar de Bezwarencommissie van de gemeente Oirschot. Die beoordeelde de bezwaren als ongegrond, mede omdat de werkgroep te laat zou hebben gereageerd. Het College van B&W nam die uitspraak in december over. Daarom stelde Rogier Hörchner, de advocaat van WNL, beroep in bij de rechtbank in Den Bosch. De advocaat stelt dat er niet tijdig bezwaar gemaakt kón worden in 2018, omdat de aanvraag voor de omgevingsvergunning niet correct heeft plaatsgevonden. Dat geldt ook voor de publicatie van de vergunningsaanvraag in Oirschots Weekjournaal. ,,Bovendien past een dergelijk hekwerk niet in de bestemming ter plaatse”, aldus de advocaat.