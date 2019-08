Nieuw kinderkoor in Hulsel

,,In Hulsel zingen we al jarenlang met het koor Music to Move en we kregen steeds vaker vragen of kinderen van de leden ook in konden stromen. Maar dat leeftijdsverschil is wel erg groot’’, zegt Marion Schoormans. ,,Van de andere kant vonden we in de omgeving geen enkel ander koor waar we naar door konden verwijzen. Tot tien jaar terug zag je dit soort koren vanuit de kerk ontstaan, maar daar is in korte tijd ook veel veranderd.’’