Nieuw multifunctioneel wijkhuis Hapert in juni in de raad

HAPERT - Helemaal rond is de kredietaanvraag nog niet, maar wethouder Davy Jansen gaat er van uit dat het voorstel voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Hapert in juni in de raad komt. Daarmee komt nieuwbouw in het centrum van Hapert snel dichtbij. ,,Globaal hebben we goed in beeld wat we willen", aldus Jansen.