Nieuw restaurant met grand-café Lekkerr opent volgende week in Steensel

STEENSEL - In Steensel opent op 22 oktober een nieuwe horecagelegenheid met een totaalconcept: Lekkerr is een restaurant met een grand-café, en er kan volop worden gefeest. Eigenaar Ton Scholten en zijn familie, al langer werkzaam in de horeca, gaan er de scepter zwaaien.

„De gasten komen hier om prima te eten, maar ook om hun avondje gezellig af te sluiten. Na het eten is er geen reden meer om de avond elders door te brengen. Ze verhuizen naar het cafégedeelte voor een gezellige voortzetting. We hebben alles in huis om er elke avond een feestje van te maken”, vertelt eigenaar Ton Scholten enthousiast. De laatste hand wordt gelegd aan de herinrichting van de voormalige brasserie Familys.

Het Smulhuis

Samen met zijn vrouw Jolanda, haar zoon Pim Keukens en vriendin Silke Senders zwaaien zij straks de scepter over Lekkerr. De familie komt uit restaria Het Smulhuis in Hapert, waar Scholten eigenaar van is. Daar staan nu twee bedrijfsleiders in, en Het Smulhuis in Reusel blijft het domein van Britt Keukens, de dochter van zijn vrouw. Scholten: „Ik was weer eens aan wat anders toe. De Smulhuizen staan goed op de kaart en gaan prima. Dit is een nieuwe uitdaging met vele mogelijkheden.”

SRV-wagen

Het lekkere koken van zijn moeder en zijn eerste baantje als kok op de binnenvaart zijn de basis geweest voor zijn uiteindelijke horecaleven. Na verschillende omzwervingen onder andere met de SRV-wagen heeft zijn collega-’melkboer’ en vriend Adrie Ham hem in 2003 gewezen op een te koop staand cafetaria in Hapert. Zo is het begonnen. Scholten: „Nu gaan we hier vol aan de slag. Ik heb ook een gambahandel. Dat is dan ook onze specialiteit. We maken alles zelf en vers in de geheel vernieuwde keuken. De voorpui kan voortaan helemaal open naar het grote terras, er is nieuw meubilair, nieuwe vloeren en alles wordt gerestyled. Voor kinderen is er een aparte speelkamer.”

Jong en oud