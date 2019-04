Nieuw Seizoen, nieuw zwembad bij vakantiepark TerSpegelt

EESEL - Het recreatieseizoen is een week aan de gang. De zeventig nieuwe seizoenwerkers hebben hun kick-off gehad. Recreatiepark TerSpegelt heeft een vernieuwd binnenbad en is klaar voor het seizoen. Het komende paasweekend is het park geheel volgeboekt.

Om als park mee te kunnen blijven draaien in de top, wordt er door TerSpegelt voortdurend geïnvesteerd in nieuwe en vernieuwende zaken om het verblijf op het vijf-sterrenpark aangenamer te maken.

Zo is er de hele winter gewerkt aan een geheel vernieuwd binnenbad. Dorien Verschuijten van TerSpegelt: ,,Het bad is nu meer geïntegreerd in het sterrenstrand, het overdekte strandbad. Eigenlijk is het een heel nieuw bad. Rond het bad zijn kleinere waterpartijen en waterattracties gemaakt waar peuters en kleuters actief bezig kunnen zijn met waterspelletjes die voor hen geschikt zijn.”

Sprookjes

De vijf sterren van het park komen tot leven in de vijf sprookjes sterren, die door het hele park terug zijn te vinden. Hendrik, Bloos, Timo, de freule en Zilva hebben ook hun eigen stekje in het nieuwe zwembad. Zo is er Hendriks tuimelton, Bloos bad en een Canalplay onder het toeziend oog van de freule, waar kleuters op foam scooters doorheen kunnen varen.