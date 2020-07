Nieuw spel: wie is de Oirschotse Mol?

OIRSCHOT - Deze week start in Oirschot, Spoordonk en De Beerzen de met veel mysterie omgeven zoektocht naar De Oirschotse Mol. Wie is toch die man of vrouw?

Omdat de Oirschotse Mol ook organisator is van het spel, blijft deze ook in het interview anoniem. ,,Het wordt een leuke manier om de zomer door te komen, zeker nu de vakantiemogelijkheden nog erg beperkt zijn. Iedereen kan De Mol zijn. Van pastoor Spijkers tot Peter van Agt, en van Judith Keijzers tot Marja van den Bors”, vertelt De Mol.

,,Iedereen mag meedoen, als persoon, of met een groep. Maar liefst duizend euro is er voor de winnaar beschikbaar. Het idee om dit zo plaatselijk te doen, komt uit België, waar het ook op een lokale zender te volgen was. In Oirschot, Spoordonk en de Beerzen zetten we het op via social media. Vanaf deze week kun je daar alle informatie vinden. Het aantal inschrijvingen is echter wel beperkt tot dertig”, aldus De Oirschotse Mol.

Deze Oirschotse variant volgt enigszins het stramien van het bekende tv-programma. ,,Via Facebook krijgen de deelnemers hints en aanwijzingen. Dat kan van alles inhouden: van een foto van een plek in onze gemeente of een geboortedatum die iets vertelt tot een voorwerp dat ergens naar verwijst. Na een aantal weken volgt een selectie op score. De hoogsten in ranking gaan door voor de finaletests, waarbij ook de snelheid bepalend is”, vertelt De Mol.

De anonieme organisator besluit: ,,Eind augustus wordt de winnaar bekendgemaakt, degene die mij heeft ontmaskerd. We willen die finale groots aanpakken, maar het is nu nog even te bezien wat er eind augustus mogelijk is met de coronamaatregelen en richtlijnen. We verwachten dat het een succes kan worden. Als dat het geval is, dan is de kans ook groot dat we in 2021 weer een Oirschotse Mol kunnen houden.”

Inschrijven voor De Oirschotse Mol kan vanaf deze week via Facebook (De Oirschotse Mol) Instagram (demol_oirschot) en YouTube (De Oirschotse Mol).