Nieuw terrasfestival: live muziek in Duizelse wei

Een zomer zonder festivals is voor Elstgeest onmogelijk. Er moet iets te feesten en te organiseren zijn. Toen hij Wilfred van der Aalst van Café Zaal De Donk in Duizel benaderde was deze meteen enthousiast. Samen met het boekingskantoor Your Agency, waarvoor hij werkt, werden de eerste plannen gesmeed. Elstgeest: ,,Binnen de RIVM-regels zagen we mogelijkheden om een terrasfestival te organiseren. Op zoek naar een geschikte locatie kwam ik in Duizel uit. Op het grasveld naast De Donk kunnen we een terras met een podium bouwen voor 250 bezoekers.”

Hij vervolgt: ,,Het Zomerweide-festival is geboren. We hebben vorige week woensdag pas de vergunning gekregen, dus is het wel allemaal kort dag om komend weekend al te starten.”

Kaartjes

Quote Nu ook de kermissen veelal niet doorgaan denken we een goed alterna­tief te kunnen bieden Joep Elstgeest Bezoekers moeten van tevoren kaarten bestellen, waarbij een tafel voor twee, vier of zes personen gereserveerd moet worden. Ieder wordt naar zijn tafel begeleid. Elstgeest: ,,Wij denken dat er wel belangstelling is voor zoiets. Het concept is niet uniek. Het wordt elders ook al zo gedaan. Daar leren we van. Liefhebbers van live muziek en festivals zitten al lang thuis. Nu ook de kermissen veelal niet doorgaan denken we een goed alternatief te kunnen bieden voor thuisblijvers en vakantiegangers in de Kempen. Het is natuurlijk heel anders dan een Eersels Playfestival, Music on Payday, Sowiezo of Paperclip festival. Iedereen moet blijven zitten en alleen de bediening loopt rond. Vandaar ook een terrasfestival.”

De organisatoren willen muziekavonden organiseren voor Kempenaren vanaf 18 jaar met verschillende muziekstijlen voor verschillende leeftijdscategorieën. Zo trappen vrijdag 17 juli de dj’s van Bontgenoten af, zaterdag treedt Baby Blue op. Beide avonden tussen 19.00 en 00.00 uur.

Zondag 19 juli is het podium voor akoestische muzikanten in Duizel Live tussen 15.00 en 22.00 uur. Het terrasfestival heeft vergunningen voor twee weekenden. Elstgeest: ,,Omdat alles zo kort dag is zijn nog niet alle artiesten bekend. We willen even kijken hoe het loopt. Is het een succes dan denken we er over om er nog weekenden aan vast te plakken.”

Voor info en kaarten: terras-zomerweide.nl.