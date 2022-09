Nieuw zwembad in Eersel-West kost bijna 10 miljoen euro

EERSEL - Het nieuwe zwembad in Eersel, met een vierbaans-wedstrijdbad en een multifunctioneel bad met een volledig beweegbare bodem, moet als het aan het college van burgemeester en wethouders in Eersel ligt in Eersel-West komen.

Na onderzoek en contact met onder andere gebruikers van het bad is een rapport opgesteld waar het nieuwe zwembad in ieder geval aan moet voldoen. In de plannen staat dat er twee gescheiden baden komen op de nieuwe locatie. Een wedstrijdbad van 25 bij 10,4 meter en 2 meter diep en een multifunctioneel bad van 13 bij 8 meter met een beweegbare bodem waardoor de diepte kan variëren tussen de 0 en de 2 meter.

Bijna 10 miljoen euro

Naast de basisfaciliteiten zijn er ook extra’s zoals een ontmoetingsruimte aan het zwembad toegevoegd. Niet alle wensen worden gehonoreerd. Zo adviseert het college geen dieper deel in het multifunctionele bad en het wedstrijdbad, omdat het gebruik daarvan beperkt is. Mocht de gemeenteraad instemmen met het voorstel van het college dan zijn de kosten bijna tien miljoen euro. Al kan de raad, die daar later deze maand over stemt, ook andere keuzes maken.

In het onderzoek is gekeken naar verschillende locaties, maar Eersel-West wordt geschikter geacht dan sportpark Postelseweg en Kuilenhurk, aansluitend aan Jump XL. Het nieuwe zwembad moet komen achter de benzinepomp, buiten de veiligheidscirkel.

Campus

Eerder is geopperd om te kijken of het zwembad, het gemeentehuis, Cultureel Centrum De Muzenval en het Rythovius College niet in één pand kunnen. Kan dat nu nog wel? ,,Het hoeft niet in hetzelfde gebouw”, antwoordt wethouder Léon Kox. ,,Je kunt ook denken aan een campus. Dit voorstel zegt nog niets over die kansen, maar we houden er wel rekening mee. Op de andere locaties is daar te weinig ruimte voor.”

Het huidige zwembad De Albatros aan Postakkers 8 in Eersel is verouderd. Hoe die locatie na het vertrek van het zwembad gaat worden ingevuld is nog niet bekend laat Kox weten.

De verwachting is dat het nieuwe zwembad in het eerste kwartaal van 2026 gebruiksklaar is.