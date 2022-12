Nieuwbouw Lindenhof kan door; bewoners Lage Mierde verliezen zaak bij Raad van State

Eerste huizen in Ekerschot-Noord zijn vanaf zaterdag te koop

OIRSCHOT - Gebouwd wordt er pas na de bouwvak in 2023, maar zaterdag start al wel de verkoop van de 28 koopappartementen in Ekerschot-Noord in Oirschot. De inschrijving voor 24 sociale huurappartementen start na de zomer.

