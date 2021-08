Nieuwbouw van tien appartementen op de locatie van de Bolle Jan

EERSEL Op de hoek van de Dijk en de Eikenburg in Eersel, waar eerder horecacentrum De Bolle Jan en ‘t Vierspan zaten, komen appartementen. Plan Dijckenburgh is geïnspireerd op het klooster dat ooit iets verderop op de plek van het gemeentehuis stond. Met de bouw wordt nog dit jaar gestart.

Het pand dat nu nog op die plek staat wordt gesloopt en maakt dus plaats voor een appartementengebouw. Plan Dijckenburgh is tot stand gekomen in overleg tussen gemeente Eersel, Keeris Architecten, en ontwikkelaar en eigenaar Wim van der Heijden.

Architect Willem Keeris laat in zijn kantoor de wandgrote foto zien van het oude Sint Jacobusklooster aan de Dijk in Eersel waar nu het gemeentehuis staat. Zijn vader Tinie stond in de jaren tachtig nog op de barricaden om te voorkomen dat het imponerende gebouw met een bewogen en interessante geschiedenis afgebroken zou worden. Het ontwerp voor ‘buurman’ Dijckenburgh is dus geïnspireerd op dat klooster. De buitengevels worden opgetrokken in schoon metselwerk met een klassieke knipvoeg, de hoekaccenten zijn van beton met profilering, op de schuine dakvlakken komen klassieke natuurleien en de dakkapellen zijn voorzien van gepatineerd zinkwerk.

Aan de kant van de Dijk bestaat het gebouw uit twee lagen met een kap, richting het gemeentehuis is er een vierde laag. Keeris: ,,Wat ik wel leuk vind, is dat het niet allemaal dezelfde hoogte heeft. Er is nagedacht over de plek en de verwevenheid met de omgeving. Elk appartement heeft een unieke plattegrond. Die weer mooi reageert op de gevel.”

Quote Pluimpje voor Keeris, die een bijzonder mooi gebouw heeft bedacht

De vier sociale huurappartementen met voordeur en berging op de begane grond zijn georiënteerd op de straat. De buitenruimte zit in de voortuin. De zes luxe koopappartementen op de verdieping maken gebruik van een terug liggende hoofdentree en centrale hal met lift. De buitenruimtes van die appartementen zijn zo gesitueerd dat ze helemaal privé zijn. De uitkijk naar de tuinen van de buren is, in overleg met omwonenden, geminimaliseerd.

Het wordt een energieneutraal, duurzaam en levensbestendig gebouw met uitstekende isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en mechanische ventilatie met warmteterugwinning. De platte daken waar de bewoners op kijken, krijgen een mos-sedum-dak, de daken die alleen de zon kan zien, krijgen zonnepanelen.

De koopappartementen beschikken over inpandige parkeerplaatsen met een opening in het dak: licht en lucht komt daar natuurlijk binnen. Er komen diverse oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Bouwbedrijf Boerekamp B.V. uit Bladel is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. Nog dit jaar wordt gestart met de bouw. Verwacht wordt dat de appartementen rond de jaarwisseling van 2022/23 opgeleverd kunnen worden.

,,We hebben in het voortraject al veel geïnteresseerden gehad. Enkele maanden voor de oplevering gaat ook de procedure voor de sociale huurwoningen lopen,” aldus Willem Keeris. Ontwikkelaar Van der Heijden is ook tevreden: ,,Pluimpje voor Keeris, die een bijzonder mooi gebouw heeft bedacht.” Hij heeft zelf ook interesse in één of meer appartementen.