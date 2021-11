Nieuwbouw VDL maakt Kempisch Bedrijvenpark in Hapert bijna vol

Daarmee is negentig procent van het bedrijvenpark verkocht. De resterende tien procent is al gereserveerd voor andere bedrijven. ,,Daar staan nog geen handtekeningen onder", zegt een woordvoerder van het KBP. ,,Begin volgend jaar verwachten we daar duidelijkheid over.”

Eerste bedrijf van VDL

VD Leegte Metaal wil een moderne fabriek met ruimte voor uitbreiding vestigen op het bedrijvenpark. Het in 1953 opgerichte eerste bedrijf van VDL Groep kan zo in Hapert blijven. Het is toeleverancier van zwaar constructiewerk en complex laswerk voor onder meer landbouwwerktuigen, trapliften, trailers en bagage afhandelingssystemen.

Meerdere verhuizingen

We zijn blij dat we ons oudste bedrijf in Hapert kunnen houden.

,,Door deze stap kunnen drie VDL-bedrijven hun groei in de Kempen realiseren", zegt VDL-bestuurder Pieter van der Leegte. ,,VDL blijft ook de komende jaren investeren in huisvesting en uitbreiding. De koop van de extra kavel is daar een onderdeel van. We investeren graag op het KBP, het is een mooi terrein en onze wortels liggen in de Kempen. We zijn blij dat we ons oudste bedrijf in Hapert kunnen houden”.