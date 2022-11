Nieuwe Bergeijkse lunchroom met ‘allemaal pure mensen’ sleept titel ‘beste van Brabant’ in de wacht

BERGEIJK - Lunchroom Anders van Smaak in Bergeijk heeft een van de belangrijkste horecapublieksprijzen binnengesleept. Het is uitgeroepen tot ‘Beste Lunchroom van Brabant’.

De prijs wordt op 23 januari uitgereikt tijdens het Horeca Award Festival in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Lunchroom Meesterlijk in Oirschot eindigde in dezelfde categorie op de vierde plaats.

Anders van Smaak werd op Koningsdag van dit jaar geopend. Initiatiefneemster Chaya Cox (46) begon elf jaar geleden met de Stichting Rensis, waarbij ze jongeren met een bijzondere zorgvraag verbindt met professionele arbeidskrachten.

Quote Ons succes wordt vooral bepaald door de eenheid in het team Chaya Cox , Lunchroom Anders van Smaak

Deze jongeren die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt, worden binnen haar bedrijf ingezet tezamen met ervaren horecapersoneel, pedagogisch medewerkers, stagiaires en deelnemers aan de dagbesteding. Tezamen vormen deze mensen één team.

Anders van Smaak in Bergeijk bestaat uit een winkel, een bakkerij en een lunchroom. Dat deze sociale bedrijfsvoering succesvol is blijkt wel uit de stemming. Het bedrijf kreeg zowel de meeste stemmen (636) als ook het hoogste waarderingscijfer (9,42). ,,Ons succes wordt vooral bepaald door de eenheid in het team, het zijn allemaal pure mensen’’, zo zegt Chaya die erg gelukkig is met deze erkenning van haar werk en vooral dat van haar team.

Zinvolle dagbesteding en nuttige ervaring

Naast deze lunchroom runt Chaya Cox ook in de Bergeijkse Bucht het woonzorgcomplex Rensis, waar jongeren tot 18 jaar worden begeleid. Omdat er na de 18de verjaardag voor deze doelgroep niets was, begon ze met Anders van Smaak, waar deze jongeren een zinvolle dagbesteding hebben en nuttige ervaring opdoen voor hun verdere leven.

Daar worden ze circulair ingezet wat wil zeggen dat ze de ene keer werkzaam zijn in de bakkerij, dan in de lunchroom of in de winkel. Voor meer info: andersvansmaak.nl of rensiszorg.nl.

Het gaat om de publieksprijzen van het Horeca Award Festival. Er worden ook vakjuryprijzen uitgericht. Die top drie per categorie wordt volgende maand bekendgemaakt.

Miss Coffee in Valkenswaard

In andere categorieën vielen ook publieksprijzen voor bedrijven uit de regio: Kaffee Katoen in Geldrop werd derde in ‘café/bar’; Miss Coffee in Valkenswaard tweede in ‘koffiezaak’ en boerderijterras en camperplaatsen De Spekdonken in Eersel tweede in ‘restaurant’.