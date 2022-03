Nieuwe bestemming eeuwenoude kerktoren Luyksgestel op losse schroeven: zeldzame vleermuizen ontdekt

Tien jaar bigband in de Kempen: Nightcats hebben hun eigen swing, en met Laura Fygi een topartiest op hun feestje

EERSEL - De chemie is nog lang niet uitgewerkt tussen de leden van bigband Nightcats. De 21 man sterke band, opgericht in 2010, viert op 23 april eindelijk haar tienjarig bestaan met een jubileum-theaterconcert in de Muzeval in Eersel. Speciale gaste is de internationaal bekende jazzster Laura Fygi.

19 maart