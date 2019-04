Nieuwe bibliotheek Bergeijk komt aan 't Hof

Directeur Anneke Schellens van bibliotheek de Kempen is blij met die ontwikkeling. ,,Dan kunnen Bergeijkenaren daar weer wat snuffelen naar boeken. Dat hebben ze enorm gemist", zegt zij. De bibliotheek opent deze zomer.

In 2015 verdween de Bergeijkse bibliotheek aan Dr. Rauppstraat. De huurkosten liepen te hoog op. Daarmee werd de gemeente de enige in de Kempen zonder bibliotheekvestiging. Een aantal leden nam een abonnement in Eersel, maar van de volwassenen raakte de Bergeijkse bieb circa dertig tot veertig procent van de leden kwijt die elders geen abonnement namen.

Geen alternatief

Daarvoor in de plaats kwamen bibliotheekpunten op de scholen en in de gemeenschapshuizen. ,,Zo'n punt in de Kattendans loopt goed, maar is absoluut geen alternatief voor een echte bibliotheek. De mensen willen wat te zoeken hebben", zegt Schellens. De punten op de scholen blijven en deels in de gemeenschapshuizen ook. In Luyksgestel, Weebosch en Riethoven vallen de punten in de gemeenschapshuizen straks af.