Nieuwe bouwlocatie bij Leendestraat: ‘Hooge Mierde kan weer tien jaar vooruit’

HOOGE MIERDE - Het college van Reusel-De Mierden heeft de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van een nieuwe bouw- en woonlocatie in Hooge Mierde. ,,Met deze ontwikkeling kunnen we weer tien jaar vooruit”, zegt wethouder Peter van de Noort.

Nadat de laatste bouwkavels in uitbreidingsplan De Leeuwerik uitgegeven waren heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden de Hooge Mierdse wethouder de opdracht gegeven uit te kijken naar nieuwe bouwlocaties in zijn dorp. ,,De ruimte tussen de Leendestraat en Corneliusstraat voldoet daar prima aan”, zegt hij. In het plan, dat tot op dit moment nog geen naam heeft, is ruimte voor zo’n 90 woningen.

Quote Eerder is in het plan De Leeuwerik gesproken over een CPO-pro­ject voor senioren, maar dat werd nooit concreet wethouder Peter van de Noort

Bouwbedrijf Gebroeders van Gisbergen die het grootste deel van de gronden in eigendom heeft, is mede ontwikkelaar van het plan, waar op dit moment al een ruwe schets voor gemaakt is. De ontsluiting van de nieuwe wijk aan de noordzijde van de kern Hooge Mierde, is tweemaal vanuit de Leendestraat. De nieuwe weg – die nog geen naam heeft - begint aan het begin van die straat en komt via een halve ronde ter hoogte van het Vossenhof weer opnieuw op de Leendestraat uit.

Bewoners Corneliusstraat

Voorafgaand aan het opstellen van het eerste schetsplan was er al overleg met de huidige bewoners van de Corneliusstraat, die met hun achtertuin aan het nieuwe plan grenzen. ,,We geven deze bewoners de ruimte om op eigen grond ook woningen te ontwikkelen”, zegt Van de Noort.

Ook in dit nieuwe plan zal veel ruimte gegeven worden aan sociale bouw maar of dat in de vorm van een CPO-project is kan Van de Noort nog niet zeggen. ,,Eerder is in het plan De Leeuwerik gesproken over een CPO-project voor senioren, maar dat werd nooit concreet. Voor jongeren zou dat ook kunnen, maar dan moeten ze zich wel melden.”

De wethouder hoopt het plan nog voor 1 juli van komend jaar ter inzage te leggen en hij verwacht dat dan nog in 2023 de eerste schop de grond in kan.