Nieuwe brug Oirschot vernoemd naar soldaten

OIRSCHOT - De fiets- en wandelbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot, die later deze maand in gebruik wordt genomen, krijgt de naam Stönner-Meijwaardbrug.

Daarmee worden de twee soldaten geëerd die in oktober 1944 bij de bevrijding van Oirschot om het leven kwamen door Duitse beschietingen. Al langer werden de namen van de twee leden van de Prinses Irene Brigade genoemd als goede suggestie voor de benaming van de nieuwe langzaamverkeersbrug, die later deze maand opengaat. De heemkundekring is het eens met deze keuze en de naaste familie van de gesneuvelde soldaten vindt het een eer, zo stelt het Oirschotse college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Rinus Stönner overleed op 22 oktober 1944. Hij lag met zijn eenheid aan de zuidoever van het Wilhelminakanaal en maakte deel uit van een verkenningspatrouille, die in de vroege ochtend in bootjes naar de noordkant probeerde te komen. Halverwege werden ze bestookt door Duits mitrailleurvuur. Stönner werd geraakt en door zijn kompaan naar de zuidoever gezwommen, maar overleed een dag later in het Binnenziekenhuis in Eindhoven. Stönner werd 20 en is begraven op het militaire ereveld in Mierlo.

In hals getroffen door granaatscherf

Willem Meijwaard was lid van het korps Mariniers en sloot tijdens de oorlog aan bij de Prinses Irene Brigade. Hij overleed op 18 oktober 1944. Hij was met een medesoldaat bezig om een nieuwe 'dugout' te maken bij het kanaal, toen vlakbij een Duitse granaat insloeg. Meijwaard werd in de hals getroffen door een van de scherven en overleed ter plaatse, 26 jaar oud. Hij ligt begraven op de militaire begraafplaats Grebbeberg in Rhenen.