Nieuwe burgemeester Bladel donderdagavond bekend

9:24 LUYKSGESTEL - De 291 chalet- en caravanhouders van De Zwarte Bergen gaan niet bij de pakken neerzitten. De voorgenomen sluiting van de Luyksgestelse camping is keihard aangekomen. ,,Eerst het staangeld innen en dan iedereen naar huis sturen, dat nemen we niet. Dat is misleiding”, zegt Piet Lepelaars.