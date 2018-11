Nieuwe burgemeester Bladel: een denker die ook doet

VIDEO Meerdere zwaargewon­den bij ongelukken op A58, weg blijft in twee richtingen tot midder­nacht dicht

21:34 MOERGESTEL/OIRSCHOT - Op de A58 zijn vrijdag aan het einde van de middag twee ongelukken gebeurd. Daarbij zijn in totaal drie vrachtwagenchauffeurs zwaargewond geraakt. De weg is in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat dat tot na middernacht zo blijft.