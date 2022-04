Nieuwe commissie adviseert over aankoop kunst in Bergeijk: ‘Proces moet sneller en transparanter’

Dat staat beschreven in de nieuwe kunst-en cultuurvisie van Bergeijk, die deze week in de raadscommissie werd besproken. Deze gemeente heeft een naam hoog te houden als het gaat om kunst en cultuur, en heeft al veel voorzieningen op dit gebied. Maar om dat niveau te behouden zijn investeringen nodig.

Speciale aandacht is er voor de aanschaf van (nieuwe) kunstwerken in de openbare ruimte. Om dit proces sneller en transparanter te laten verlopen, stelt het college van B & W voor een nieuwe, onafhankelijke commissie te vormen. Die commissie moet de kwaliteit van een kunstwerk beoordelen, en zal bestaan uit kunstexperts uit verschillende disciplines.

Commissielid Bjorn Aarts (CDA) vroeg zich af of inwoners ook konden aanschuiven in de commissie, om inspraak te krijgen over de aankoop van de kunst. Daar is bewust niet voor gekozen, legde Max van Alphen uit, die het rapport opstelde namens Kunstloc, in opdracht van Bergeijk. ,,Zo'n commissie met alleen deskundigen zorgt ervoor dat kwaliteit en onafhankelijkheid geborgd wordt. De commissie zal zeker niet doof zijn voor geluiden uit de gemeenschap, maar dit werkt over het algemeen het beste.”