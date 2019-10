Nieuwe eigenaar camping Zwarte Bergen in Luyksgestel wil ook hotel

Bergeijk is al een belangrijke logeerplek voor veel toeristen die De Kempen aandoen. Maar camping De Paal in Bergeijk en Center Parcs-bungalowpark De Kempervennen (Westerhoven) krijgen er concurrentie bij: in Luyksgestel moet de komende jaren een omvangrijk nieuw recreatiepark verrijzen. Dat is althans het plan van de partij die vorig jaar een koopovereenkomst sloot met de eigenaar van de zieltogende camping Zwarte Bergen in de bossen. De koper, investeerder WerkConsult, wil er de komende jaren honderden lodges plaatsen.